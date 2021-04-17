أمانة الرياض تُصدر تقرير شهر مارس لأداء الجهات الخدمية في العاصمة

أطلقت أمانة منطقة الرياض مؤشرات أداء شهريّة تقيس تفاعل جميع القطاعات العاملة في المدينة مع بلاغات السكّان، ومدى استجابة الجهات الخدمية مع الملاحظات الواردة حول الحفريّات التابعة لها، تحقيقًا لمبدأ الشفافية مع الرأي العامّ، وتعزيزًا للتكامل في خدمة ساكني مدينة الرياض.

وتضمنت مؤشرات أداء شهر مارس الماضي، الذي يُعد باكورة تقارير الأداء المعلنة، ترتيبًا للجهات الخدمية بحسب عدد بلاغات السكّان مقارنة بأطوال الحفريات لكل جهة، حيث تصدرت "الشركة السعودية للكهرباء" القائمة كأقل جهة استقبالاً للبلاغات بنسبة 7 بالمئة، وحلت ثانيًا "موبايلي" و"ضوئيات المتكاملة" بنسبة 8 بالمئة لكل منهما، وثالثًا "الاتصالات السعودية" بنسبة 35 بالمئة، وتلتها "أمانة منطقة الرياض" بـ49 بالمئة، وفي المرتبة السادسة "الاتصالات المتكاملة" بـ55 بالمئة، ثم "الهيئة الملكية لمدينة الرياض" بنسبة 82 بالمئة، وثامنًا جاءت "المياه الوطنية" بنسبة 313 بالمئة، وأخيرًا "وزارة النقل" بنسبة 475 بالمئة.

وفي مؤشر نسبة معالجة الجهات الخدمية للبلاغات الواردة إليها، تصدّرت "وزارة النقل" القائمة بتنفيذها 98 بالمئة من البلاغات، وجاءت ثانيًا "أمانة منطقة الرياض" بنسبة تنفيذ بلغت 73 بالمئة، وفي المرتبة الثالثة "عذيب" بنسبة 50 بالمئة، ورابعًا "المياه الوطنية" بنسبة 39 بالمئة، وخامسًا "الشركة السعودية للكهرباء" بنسبة 28 بالمئة، وتلتها "الاتصالات السعودية" بـ14 بالمئة، ثم "الاتصالات المتكاملة بـ12 بالمئة، وأخيرًا "الهيئة الملكية لمدينة الرياض" بنسبة 8 بالمئة.

وعن أكثر الجهات الخدمية إصدارًا لرخص الحفريات منذ بداية عام 2021، تصدرت "المياه الوطنية" القائمة بإصدار 10,576 رخصة، وحلت ثانيًا "الشركة السعودية للكهرباء" بـ 10,066 رخصة، وفي المرتبة الثالثة "أمانة منطقة الرياض" بـ1,136، ورابعًا "الاتصالات السعودية" بإصدارها 399 رخصة، وخامسًا "الهيئة الملكية لمدينة الرياض" بـ231 رخصة.

وبلغ إجمالي رخص الحفريات خلال آخر 12 شهرًا 85 ألف رخصة حفر في العاصمة، ومنذ بداية العام الميلادي الحالي 2021 أُصدرت 23 ألف رخصة، وخلال شهر مارس الماضي تم إصدار 7,700 رخصة، وتعمل أمانة منطقة الرياض من خلال مكتب تنسيق مشاريع المدينة على وضع الضوابط الملائمة لأعمال الحفريات المدنية، وفق آلية تضمن سهولة إيصال الخدمات إلى كافة السكّان مع مراعاة المحافظة على جودة الطرق والبنية التحتية.