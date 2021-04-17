«توكلنا» يوضح موقف الراغبين في أداء العمرة دون إكمال جرعات لقاح كورونا

أوضح تطبيق توكلنا المعتمد من وزارة الصحة عن موقف المواطنين الراغبين في أداء العمرة دون إكمال جرعات اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»

وأكد تطبيق توكلنا، عبر حسابه على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أن الحالة الصحية تكون «محصن جرعة أولى» (أخضر غامق) في توكلنا لمن لم يصب بالفيروس مسبقًا، وأكمل 14 يومًا بعد أخذ الجرعة الأولى.

وتستمر هذه الحالة مدة 3 أشهر من تاريخ أخذ الجرعة ما لم يتم إكمال الجرعات أو يثبت الإصابة وذلك حسب تعليمات وزارة الصحة السعودية، وفق ما أفاد تطبيق توكلنا.

جاء ذلك ردًا على استفسارات المواطنين، عبر الحساب الرسمي لتطبيق توكلنا: «أنا أخذت الجرعة الأولى ولم يطلعلي في تطبيق توكلنا مُحصّن الجرعة الأولى ما السبب»، و«تلقيت الجرعة الأولى من اللقاح منذ 4 أيام وأريد أداء العمرة لكن الحالة لم تتغير حتى الآن».

وكان تطبيق توكلنا أوضح أن بيانات التحصين ترسل من وزارة الصحة، وتظهر في توكلنا لذلك نصح المواطنين مع وزارة الصحة لكي يتم إرسال بيانات التحصين الى توكلنا.

وأكد تطبيق توكلنا أن تصاريح العمرة متاحة فقط لمن حالته: «مُحصّن، ومُحصّن جرعة أولى، ومُحصّن متعافٍ».

اقرأ أيضًا:

توحيد تطبيقا «اعتمرنا» و«توكلنا».. وزارة الحج: في منتصف شهر رمضان

تطبيق توكلنا يوضح خطوات إصدار تصريح العمرة