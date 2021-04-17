أخبار السعودية اليوم.. 5 خطوات لتفعيل رخصة القيادة الرقمية.. وخطباء المساجد يحذرون من دفع الزكاة لجهات مجهولة

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الجمعة الموافق 16 إبريل 2021 منها: 5 خطوات لتفعيل رخصة القيادة الرقمية من المرور السعودي، و خطباء المساجد يحذرون من دفع الزكاة لجهات مجهولة ويكشفون عن أوجه إخراجها، وظاهرة فلكية في سماء المملكة السبت.

بالفيديو.. المرور السعودي: 5 خطوات لتفعيل رخصة القيادة الرقمية

كشف المرور السعودي، خطوات تفعيل رخصة القيادة الرقمية، عبر تطبيق وزارة الداخلية الإلكتروني (أبشر أفراد).

خطباء المساجد يحذرون من دفع الزكاة لجهات مجهولة ويكشفون عن أوجه إخراجها

تناول خطباء الجوامع والمساجد التي أقيمت فيها صلاة الجمعة بمناطق المملكة اليوم أحكام الزكاة والصدقات والتحذير من دفعها لجهات خارجية مجهولة، وألا يدفع المسلم زكاته وصدقاته إلاّ لمستحقيها سواءً أخرجها بنفسه أو عبر الجهات الرسمية المصرح لها بجمع الزكاة والتبرعات وإيصالها إلى مستحقيها كمنصة "إحسان" ومنصة "فرجت" ومنصة "جود للإسكان" وغيرها مما يكون تحت إشراف الجهات الرسمية.

إغلاق 12 مسجدًا في 6 مناطق بعد تسجيل إصابات بكورونا في صفوف المصلين

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 12 مسجدًا مؤقتًا في 6 مناطق بعد ثبوت 12 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين؛ ليصل مجموع ما أغلق خلال 68 يومًا 610 مساجد، فُتح 590 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة قاصدي بيوت الله.

ظاهرة فلكية في سماء المملكة السبت.. اختفاء المريخ خلف القمر واقترانهما بعد الغروب

يختفي كوكب المريخ يوم غد السبت الساعة 15:10 عصرًا بتوقيت المملكة خلف القمر، في ظاهرة فلكية تسمى الاحتجاب التي تشبه إلى حد ما اختفاء الشمس خلف القمر في الكسوف ويستمر ذلك 60 دقيقة، وبعد غروب الشمس سُيشاهد في سماء المملكة اقتران المريخ والقمر بشكل واضح بالعين المجردة بعد أن يصلان إلى أقل مسافة زاوية بينهما طوال العام بمقدار 0.1 درجة، وهي واحدة من الاقترانات السبعة التي سيشهدها عام 2021م بين هذين الجرمين السماويين.

إحباط تهريب 66 كيلوجرامًا مشغولات ذهبية كانت مخبأة بجيوب رداء الإبل

نجحت الهيئة العامة للجمارك السعودية، في إحباط تهريب مشغولات ذهبية بلغ وزنها 66 كيلوجرامًا، عُثر عليها مخبأة بطريقة احترافية داخل جيوب رداء الإبل.

«الحياة الفطرية» يعقب على هجوم أسد على مواطن يقتنيه ويدعو لتسليم المفترسات

عبر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، عن بالغ أسفه للحادث المفجع الذي وقع يوم أمس والمتمثل في هجوم أسد على المواطن الذي يقتنيه مما أدى إلى وفاته.

«الأرصاد»: أمطار متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة

نوّهت المديرية العامة للدفاع المدني بتلقيها تنبيهًا من "الأرصاد" يفيد بهطول أمطار غزيرة على المدينة المنورة، حتى العاشرة مساء.

كيف تحصل على تمويلك المناسب من «التنمية الاجتماعية»؟

حدد بنك التنمية الاجتماعية كيفية الحصول على التمويل المناسب للمواطنين من ذوي الدخل المنخفض باستخدام حاسبة التمويل.

بالصور.. إخماد حريق اندلع بمجمع تجاري بالرياض

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الجمعة، إخماد حريق اندلع في أحد المجمعات التجارية بالعاصمة الرياض، دون وقوع إصابات.

الباحث الأنثروبولوجي اليحيى: رسبت وتأخرت عامًا دراسيًا كاملًا بسبب مزاجية مدرس

استضاف القناة السعودية الأولى في برنامج المسار، الخميس، الذي يقدمه الدكتور غنام المريخي، الباحث الأنثروبولوجي في تاريخ الجزيرة العربية الدكتور عيد بن حمد اليحيى.

كيف تكون المواصلات في «ذا لاين»؟ أحد مصممي المدينة يجيب

أكد فلوريان لينيرت رئيس قسم التنقّل في مدينة «نيوم» أن مبادئ تصميم مدينة «ذا لاين» الخالي من الانبعاثات والصديق للبيئة، مثال يحتذى به.

بالفيديو.. شاب سعودي يروي قصته مع آخر سيجارة: لن أعود إلى التدخين ثانية

عرضت وزارة الصحة، قصة لإقلاع شاب عن التدخين؛ حيث تحدث عن تسبُب هذه العادة غير المحمودة في حرمانه من الاستمتاع بحياته الطبيعية.

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