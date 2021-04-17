«الأرصاد» عن طقس السبت: أمطار رعدية مصحوبة بزخات برد على بعض المناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد، الأحوال الجوية ليوم السبت، لافتًا إلى استمرار التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على 8 مناطق.

وفي بيان، عبر موقعه الرسمي، قال المركز: بمشيئة الله تعالى؛ يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد، ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات (نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة)، كذلك على أجزاء من مناطق (حائل، القصيم والرياض) خاصة الغربية والجنوبية الغربية منها.

كما توقّع الوطني للأرصاد، تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الجوف وتبوك؛ تمتد إلى أجزاء من منطقة الحدود الشمالية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، ذكر الوطني للأرصاد، أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة تتراوح بين 16و38 كم/ساعة، تصل سرعتها إلى 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، مع ارتفاع الموج بين متر إلى متر ونصف، يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية، بسرعة بين 16و38 كم/ساعة، وارتفاع الموج بين متر إلى متر ونصف المتر.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا السبت:

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