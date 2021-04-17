6 خطوات للتظلم على قرارات «التقاعد»

حددت المؤسسة العامة للتقاعد نحو 6 خطوات للتظلم على القرارات الصادرة من المؤسسة في مجال تطبيق نظامي التقاعد المدني والعسكري والأنظمة الأخرى ذات العلاقة وقرارات مجلس الإدارة المتعلقة بهذا الشأن.

وتهدف الخدمة إلى استلام تظلمات العملاء إلكترونيًّا والتحقق منها ومن تطبيق النظام بها حسب الصحة، وفقًا للمؤسسة العامة للتقاعد.

وتطلب خدمة تظلم تسجيل الدخول عن طريق الخدمات الإلكترونية أو النفاذ الوطني الموحد، ثم اختيار خدمة «التظلمات» من قائمة الطلبات، وفقًا للمؤسسة العامة للتقاعد.

ثم الاطلاع على الإرشادات والشروط ثم النقر على «متابعة» ثم الإجابة عن الأسئلة للتحقق من مطابقة الشروط والأحكام ثم النقر على «متابعة»، وفقًا للمؤسسة العامة للتقاعد.

ثم إضافة محتوى التظلم والموافقة على الإقرار ثم النقر على «تقديم الطلب»، فيما أشارت المؤسسة العامة للتقاعد إلى ضرورة وجود قرار سابق من المؤسسة العامة للتقاعد بشأن موضوع التظلم، وعدم وجود طلب تظلم سابق بشأن نفس الموضوع.

اقرأ أيضا:

بالفيديو.. «التقاعد» تكشف الفرق بين مكافأة نهاية الخدمة والمستحقات التقاعدية

«التقاعد» تحدد خطوات إدارة الحساب البنكي