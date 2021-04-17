نفذ فرع وزارة التجارة بمنطقة نجران جولات تفتيشية متنوعة على عدد من الأنشطة التجارية ومراكز التسوق، للتنبيه عليهم بضرورة الالتزام بالتعليمات فيما يخص التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، لمواجهة فيروس « كورونا »، والأنظمة الصادرة من الوزارة أخيرا التي تتعلق بعدم إقامة المسابقات التي تستدعي الحضور واحتفالات الافتتاح، وعدم استدعاء المعلنين لعمل إعلانات تجارية قد تؤدي لحدوث تزاحم للمتسوقين وتجاوز الطاقة الاستيعابية للمحل، ومنع أي ممارسات مخالفة حتى لا يتم تطبيق الغرامات المالية، وكذلك إحالة المخالفين إلى النيابة، والإغلاق لمدة قد تصل إلى 6 أشهر. ودعت «تجارة نجران» الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات التجارية أو أي ممارسات مخالفة عبر مركز بلاغات وشكاوي المستهلكين على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري».



كانت هذه تفاصيل خبر جولات تفتيشية لمنع استدعاء المعلنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.