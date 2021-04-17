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3 مراكز متقدمة لطالبات صبيا

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حصدت 3 طالبات من إدارة تعليم صبيا ثلاثة مراكز متقدمة في نتائج مسابقة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن للأطفال ذوي الإعاقة في دورتها الخامسة والعشرين، والتي أعلنتها الأمانة العامة للجائزة بعد أن جرت منافساتها في الرياض. وجاءت في المركز الثاني الطالبة أفراح أحمد الحازمي، وفي المركز الثالث الطالبة ميار علي الحازمي من ابتدائية ضمد، الأولى في مشاركتهما في المستوى الرابع من الفرع الثالث، وحلت الطالبة لينا علي عقيلي من ابتدائية المعترض في الترتيب الثاني في مشاركتها في المستوى الثالث من الفرع الثالث.

وأكد مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي الخرمي أن هذه المسابقة تأتي امتدادا لاهتمام القيادة الحكيمة بهذه الفئة الغالية، وتوفير كل ما يسهل عليهم حفظ القرآن وتعلمه، بما ينمي مهاراتهم، ويتناسب مع قدراتهم، ويضمن تأهيلهم ليكونوا أفرادا نافعين لمجتمعهم ووطنهم.

يذكر أن المسابقة انطلقت دورتها الأولى عام 1417 وتهدف إلى تشجيع الناشئة من المعوقين جسديا وعقليا على حفظ القرآن وتدبر معانيه، وتأهيل الأطفال المعوقين لمواكبة غيرهم من حفظة كتاب الله الكريم، وربط الناشئة من المعوقين بدينهم، وكتاب ربهم، ومجتمعهم المسلم، وتتكون من ثلاثة فروع في كل فرع أربعة مستويات.


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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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