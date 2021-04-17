60 ألفا يستفيدون من سلال وقف معا

وأضافت: «تمكن وقف مجموعة معًا بتوفيق الله من توزيع أكثر من 13000 ألف سلة غذائية، استفاد منها أكثر من 60 ألف متعفف في محافظات منطقة مكة المكرمة، خلال فترة جائحة كورونا المستجد التي ظهرت بداية من العام الماضي، وأثرت بشكل بالغ على دخل الأسرة».
ولفتت إلى أن مشروع السلال الغذائية أحد أهم المشاريع التي يطلقها الوقف بشكل سنوي، ويستهدف فيه الأسر ذوي الدخل المحدود من الأيتام والأرامل وذوي الهمم وأهالي السجناء وحراس الأمن، وتم تطويره على مدار السنوات الماضية من ناحية جودة المواد الغذائية وكمياتها لضمان تلبيتها لاحتياجات الأسرة طيلة شهر رمضان المبارك.
وكشفت أن التطوير شمل إضافة مستلزمات المطبخ ومستلزمات العناية الشخصية وكتيب وصفات طبخ من أبرز الطهاة الشباب، كمساهمة منهم في هذا العمل، حيث تحتوي كل وصفة من نفس المحتويات التي تتضمنها السلة، وأكدت أنه بإمكان الأسر الاستفادة منه والاطلاع على المزيد عن أنشطة الوقف من خلال نسخ الباركود الموجود على الكرتون.
وأكدت أن المشروع الذي انطلق بالتزامن مع جائحة كورونا، يأتي استجابة لحاجات الأسر المتضررة، ويعتبر نتاج دعم سخي من إمارة منطقة مكة المكرمة، وينسجم مع مرتكزات رؤية دوت الخليج 2030، من خلال شراكة مجتمعية مع العديد من الجهات، وتفعيل دور المسؤولية المجتمعية بين القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، معبرة عن أملها أن تتضافر كل الجهود لخدمة المجتمع السعودي بالصورة التي تليق به وكأقل واجب يمكننا تقديمه لهذا دوت الخليج، الذي قدم كل ما يمكن لينجو المواطن والمقيم من هذه الأزمة بأقل أضرار ممكنة.
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