وبين وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أمين مجلس الجامعة، الدكتور سعيد السريعي، أن المجلس أقر تعديل التقويم الدراسي للفصل الدراسي الثاني والصيفي من العام الجامعي الحالي1442/1441، وتعيين 6 من أعضاء هيئة التدريس العائدين من الابتعاث على مرتبة «أستاذ مساعد»، وابتعاث 10 من المعيدين والمحاضرين، بالإضافة إلى إنهاء بعثة 6 من المبتعثين، ومناقشة عدد من المواضيع ذات العلاقة التي كانت ضمن جدول أعمال المجلس.
كانت هذه تفاصيل خبر جامعة نجران تستحدث برنامج ماجستير الدراسات الأدبية والنقدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.