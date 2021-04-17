جامعة نجران تستحدث برنامج ماجستير الدراسات الأدبية والنقدية

وافق مجلس جامعة نجران على استحداث برنامج ماجستير الدراسات الأدبية والنقدية مدفوع الرسوم بكلية العلوم و الآداب، وذلك خلال جلسته الرابعة بالعام الجاري التي عُقدت برئاسة رئيس الجامعة، الدكتور فلاح بن فرج السبيعي، وحضور أمين مجلس شؤون الجامعات، الدكتور محمد الصالح.

وبين وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أمين مجلس الجامعة، الدكتور سعيد السريعي، أن المجلس أقر تعديل التقويم الدراسي للفصل الدراسي الثاني والصيفي من العام الجامعي الحالي1442/1441، وتعيين 6 من أعضاء هيئة التدريس العائدين من الابتعاث على مرتبة «أستاذ مساعد»، وابتعاث 10 من المعيدين والمحاضرين، بالإضافة إلى إنهاء بعثة 6 من المبتعثين، ومناقشة عدد من المواضيع ذات العلاقة التي كانت ضمن جدول أعمال المجلس.