إغلاق كامل للمنشآت المخالفة لإجراءات كورونا بمكة

كشف المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدسة رعد الشريف لـ «دوت الخليج» أن إجراءات الأمانة لشهر رمضان المبارك ستكون من خلال وكالة البلديات، والمتمثلة في البلديات الفرعية أو البلديات المرتبطة، والتي ستشدد الرقابة على الخطوات الاحترازية اللازمة والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا ، وكذلك الاشتراطات الصحية والفنية في المنطقة المركزية، والتي ستحتضن المعتمرين طيلة أيام شهر رمضان المبارك.

إشغال للفنادق

وأضاف الشريف بأنه سيكون هناك إشغال للفنادق المحيطة بالحرم، ولذلك ضروري أن يكون للبلديات المركزية والمتمثلة في بلدية المعابدة وأجياد والمسفلة، والتي تتابع سواء المطاعم ومحلات تقديم الأغذية والاشتراطات الصحية، فيما يخص صوالين الحلاقة والمتاجر الغذائية والمنتجات، والتأكد من تواريخ الاستهلاك، مؤكدًا في الوقت نفسه على تشديد الإجراءات الرقابية فيما يتعلق بالاحترازية والبروتوكولات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار الشريف إلى أن على مستوى عموم مدينة مكة المكرمة فإن كل المجمعات التجارية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان استصدرت بعض الاشتراطات والتعليمات المبلغة والواجب نفاذها، وهي عدم تقديم البوفيهات المفتوحة للمطاعم والفنادق، وعمليات التشغيل للمراكز التجارية ستكون على مدار 24 ساعة، وذلك لتخفيف الزحام وعدم التكدس، وسوف يتم تطبيق ذلك على عموم مدينة مكة المكرمة.

متابعة

وأبان الشريف أن أمانة العاصمة المقدسة ستتابع عن كثب المراكز التجارية والغذائية، مع وجود التطبيقات للاستفادة من بيع اللحوم بدلا من التواجد في مناطق بيع المواشي والتكدس والازدحام في ذلك، ويتم العمل بذلك في سبيل الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية وحفاظا على سلامة المجتمع، والتي سيصاحبها تشديد ومتابعة سواء فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية أو الاشتراطات الصحية، وسيتم فرض الغرامات على المخالفين لذلك، وسيتم تصعيد الإجراءات مرورا بالغرامة ومن ثم الإغلاق سواء لمدة يوم أو 48 ساعة ويصل إلى أسبوع، وقد يصل إلى الإغلاق لفترة طويلة إذا وجد الاستهتار بصحة وسلامة المجتمع، حتى إزالة المنغصات المترتبة على الصحة العامة.

الإصحاح البيئي

وأوضح الشريف أن الأمانة تقوم بعمليات الإصحاح البيئي، من رش وتعقيم وتطهير للمواقع ومكافحة القوارض والذباب والكلاب الضالة، والقيام بعمليات النظافة في المنطقة المركزية وخارجها، بالكوادر العمالية ومعدات الأمانة، والقيام بالحملات التوعوية المتواجدة في أعمدة الإنارة، وكذلك الشاشات المتواجدة في طرقات وشوارع العاصمة المقدسة، والتي تم التعامل فيها من خلال العلاقات العامة والإعلام وإدارة الإنارة للأمانة، وإطلاق الحملات التوعوية لذلك، وبالتعاون كذلك مع الجهات المعنية ذات العلاقة من وزارة الداخلية ممثلة في الدفاع المدني وخلاف ذلك، ووزارة الصحة ممثلة في الشؤون الصحية بمكة المكرمة، ووزارة الحج، وكذلك العمل في الأفلام التوعوية والتثقيفية بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة والتدابير الوقائية، وكذلك سلامة الأغذية، فيما يتعلق بحقوق المواطن والمقيم والمستفيدين في شراء اللحوم والمنتجات الغذائية وخلافه.

ونوه الشريف بأن وكالة التشييد والصيانة بأمانة العاصمة المقدسة تعمل على الأعمال المناطة بها من سفلتة للطرق وتشجير وإنارة، مبينا في الوقت نفسه أن عددا من رجال النظافة يتجاوز أكثر من 13500 عامل نظافة من الكوادر البشرية في إدارة النظافة، والمعدات تبلغ أكثر من 900 معدة، وتم توزيع ذلك على 5 ورديات على مدار الساعة، وكذلك تقوم الأمانة باستقبال النفايات الصلبة بكوادر بشرية 62 شخصا و18 دركتر، يعلمون في ذلك، والعمل كذلك على نظافة المنشآت التجارية من خلال 26 شركة ناقلة لنفايات المنشآت التجارية، و25 شركة مؤهلة لنقل مخلفات البناء والأنقاض.