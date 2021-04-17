نجاح الاختبارات للمرحلة الابتدائية في تعليم صبيا

أعلنت إدارة تعليم صبيا نجاح اختبارات المرحلة الابتدائية في أسبوعها الأول، وجاهزيتها لاختبارات الفصل الدراسي الثاني بمدارس الإدارة، وذلك لأكثر من 148 ألف طالب وطالبة في 1200 مدرسة بنين وبنات عبر منصة «مدرستي»، منهم 4116 طالبا وطالبة في التعليم المستمر بجميع المراحل في 68 مدرسة، حيث تم تكليف قادة وقائدات المدارس بتشكيل لجان لإجراء الاختبارات على مدى أسبوعين.

وضمن طلاب التعليم العام، يؤدي الاختبارات 1030 طالبا وطالبة من التعليم الأهلي والأجنبي في 7 مدارس، منها 4 مدارس بنين و3 مدارس بنات، بينما بلغ عدد طلاب التربية الخاصة 52 طالبا وطالبة، منهم 38 من طلاب وطالبات العوق السمعي، و14 طالبا وطالبة من فئة العوق البصري بجميع المراحل.

وقد بدأت اختبارات المرحلة الابتدائية من الصف الثالث للسادس في الأول من رمضان من الساعة الثالثة ظهرا لأكثر من ٥٠ ألف طالب وطالبة، بينما تنطلق بعد غد، الأحد السادس من رمضان، الساعة الثانية عشرة والنصف اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية، على أن تكون اختبارات الدور الثاني لجميع المراحل في 20 رمضان.

وعملت الشؤون التعليمية بالإدارة على توجيه نحو ٦٠٠ مشرف ومشرفة لمتابعة الاختبارات بمكاتب التعليم، وتفعيل الهاتف الإرشادي لاستقبال الاستفسارات من الطلاب وأولياء الأمور، ورفع التقارير اليومية عن الاختبارات لإدارة التعليم، مهيبة بالمعلمين والمعلمات أن يخصصوا الدقائق الخمس الأولى قبل أداء الاختبار لتهيئة الطلاب وتعريفهم بآلية الاختبار وطريقته.

وعممت الشؤون المدرسية دليل إجراءات التعامل مع فيروس كورونا، صادر من مركز وقاية ومكافحة الأمراض المعدية، على المدارس، ووفرت المعقمات والكمامات والمستلزمات الطبية، وكلفت المشرفين الصحيين بزيارة المدارس لمتابعة تنفيذ الاحترازات، بالإضافة إلى مراعاة وسائل الأمن والسلامة في المدارس.

من جهته، وجه مدير تعليم صبيا، الدكتور حسن بن محسن خرمي، كلمة مع بداية الاختبارات، أكد فيها أن الإدارة والميدان التعليمي بكوادره يقفون على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم للطلاب والطالبات، لضمان أداء الاختبارات بكل يسر وسهولة، وأن ما سطروه من قصص النجاح في «مدرستي» كفيل بأن يدخلوا اختباراتهم وهم واثقون من أنفسهم، مطمئنون إلى قدراتهم.

وأضاف: طلابنا وطالباتنا هم المورد الذي لا ينضب، والقوة التي يتكئ عليها مستقبل دوت الخليج، مهيبا بهم الاجتهاد والمزاحمة في طريق التفوق والتميز، للالتحاق بقافلة التنمية، والمشاركة في مسيرة العطاء.