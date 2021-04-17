360 ألفا لإفطار صائم في صالحية الأحساء

أعلن مدير مركز حي الصالحية في مدينة الهفوف التابع لجمعية البر الخيرية في الأحساء عبدالله المهيني، استفادة 450 أسرة مستفيدة ومسجلة في قوائم المركز من مشروعي «إفطار صائم» المتخصص في توزيع الوجبات «الجاهزة»، والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 160 ألف ريال، والسلال الغذائية للأسر، التي ترغب في إعداد وجباتهم داخل منازلهم، وتضم مواد غذائية لوجبتي الإفطار والسحور، ومكونة من 19 صنفا غذائيا بتكلفة 200 ألف ريال.

مشاريع على مدار العام

شدد المهيني على حرص القائمين على المركز، بالإشراف المباشر على إعداد جميع الوجبات الجاهزة «يوميا»، بما يضمن تقديم وجبات بجودة عالية للمستفيدين، وتصل للمستفيدين في الأوقات المحددة دون تأخير، وطازجة إلى منازل المستفيدين عبر أسطول من السيارات، ويتولى توزيعها فرق تطوعية، جرى تشكيلها قبل دخول شهر رمضان، مؤكدا أن مشاريع المركز الخيرية مستمرة على مدار العام وفق برامج متنوعة تتناسب مع كل فترة.

مقر جديد

إلى ذلك، كشف المهيني، الموعد المحدد للانتهاء من أعمال مشروع إنشاء المقر الجديد للمركز، خلال شهر رمضان في العام المقبل، ويقع المشروع على أرض مساحتها الإجمالية 3100 متر مربع، على 4 طرقات، وتراعى التصاميم الفنية والهندسية للمشروع كافة الاحتياجات والمتطلبات للعمل الخيري، وذلك بالاستعانة بمتخصصين ودور خبرة في الأعمال الهندسية والإنشائية للوصول إلى مبنى متكامل ومتميز وذي جودة عالية، يضم الأقسام الرئيسية، والتي من بينها: قسم المستفيدين، المستودعات، النساء، وتحكي بعض تصاميم المشروع من الأقواس في مبنى سوق القيصرية التاريخي في وسط مدينة الهفوف، وجرى تقسيم المقر إلى 4 أجزاء، وهي: استثماري (متاجر)، المبنى الرئيسي للقسمين الرجالي والنسائي، سكن للحارس وعمال الجمعية، والمستودع بمساحة 900 متر مربع، والخدمات، وتضم مستودعات تبريد كبيرة وصغيرة.

الوصول الشامل لذوي الإعاقة

أضاف أن المبنى، مهيأ للوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة من جميع مداخل المرافق، مع التأكيد على احتواء جميع المستفيدين والزوار داخل المقر، لاستيعاب أكثر من 300 مستفيد مجهزة بالمقاعد وأجهزة التكييف، والمبنى مجهز لتشييد طابق ثالث، وأن المبنى عبارة عن وحدة جمالية متكاملة، موضحا أن التصميم يسمح بدخول الشاحنات الكبيرة إلى بوابة المستودعات، وإنشاء مستودع إضافي في الدور العلوي، ومصاعد للأفراد والشحن، مع تجهيز المستودع للاستفادة منه في مشروع الأضاحي، علاوة على تخصيص 3 قاعات للخدمات الاجتماعية بسعة إجمالية 600 شخص، وتفصل بينها قواطع متحركة، مبينا أن التكلفة الإجمالية للمبنى الهيكلي 1.9 مليون ريال ومدة التنفيذ 10 أشهر، وفي المرحلة المقبلة «التشطيب»، وتستغرق 12 شهرا.