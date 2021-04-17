704 آلاف ريال في الدقيقة منذ إطلاق حملة تبرعات إحسان

بعد نحو 100 دقيقة من إطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري عبر منصة «إحسان»، بلغ إجمالي التبرعات عبر المنصة نحو 70.445.095 مليون ريال، وذلك بمعدل 704.450.95 آلاف ريال في الدقيقة الواحدة، بينما بلغ عدد المستفيدين قرابة 323.872 مستفيدا.

وكان في مقدمة المتبرعين خادم الحرمين الشريفين بـ20 مليون ريال للأعمال الخيرية وغير الربحية، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بـ10 ملايين ريال للأعمال الخيرية.

يذكر أن منصة «إحسان» الوطنية للعمل الخيري تم تدشينها بإشراف ومتابعة ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وهي منصة شمولية بتعدد مجالاتها وتنوع منتجاتها، تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، لتسهيل الوصول إلى المستحقين الأشد حاجة، وربطهم بالمتبرعين وأصحاب الخير.

ما هي «إحسان»؟

هي منصة موثوقة ورسمية تم تأسيسها بناء على الأمر السامي، وتحت إشراف الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) وعدد من اللجان الرسمية الأخرى.

ما هي أهداف المنصة؟

«إحسان» تهدف إلى تمكين القطاع غير الربحي والتنموي، وتعزيز قيم الانتماء الوطني والمسؤولية الاجتماعية لدى أفراد المجتمع ومؤسساته، والموثوقية والشفافية والسهولة في تقديم التبرعات، وتكريم المتميزين في العطاء الخيري والتنموي.

ما الفائدة من التسجيل في المنصة؟

التسجيل في «إحسان» يُمّكن المستخدم من الاطلاع على بيانات التبرعات السابقة، وتقارير التبرعات، بالإضافة إلى عدد من المزايا والخصائص الأخرى.

هل فرص التبرع المعلنة داخل السعودية فقط؟

تقدم المنصة فرص تبرع متنوعة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها وفق ما يردها من مشاريع وفرص عبر شركائها من الجهات الرسمية.

أرغب في ألا تظهر بياناتي الشخصية ويظهر تبرعي كفاعل خير؟

عبر «إحسان» يمكن التبرع دون معرفة البيانات الشخصية، وذلك من خلال خاصية «التبرع السريع» أو «التبرع المباشر» دون تسجيل.

هل أستطيع الاطلاع على تقارير التبرع؟

التقارير الخاصة بعملية التبرع يتم نشرها عبر المنصة بعد اكتمال فرصة التبرع. كما يتم إرسالها للبريد الإلكتروني للأعضاء المسجلين في المنصة.

كيف أطلع على تبرعاتي السابقة؟

بعد تسجيل الدخول للمنصة والانتقال إلى صفحة «حسابي»، يمكنك استعراض سجل التبرعات.

ما هو التبرع السريع؟

هو تبرع مباشر يتم خلال ثوان دون الحاجة إلى التسجيل في «إحسان» أو تعبئة أي بيانات إضافية.

عند التبرع السريع أين يذهب المبلغ؟

يذهب التبرع إلى المشاريع الأشد حاجة بشكل تلقائي ومباشر حسب التصنيف الذي يتم اختياره.

ما هي فرص التبرع؟

هي المشاريع المدرجة في المنصة التي يمكن الإسهام في التبرع لمصلحتها.

هل أستطيع دفع زكاتي عبر المنصة؟

نعم يمكنك دفع زكاتك عبر خدمة حاسبة الزكاة الموجودة ضمن تبويب برامجنا في المنصة.

- منصة إحسان حاليا تقبل التبرعات المالية فقط عبر وسائل الدفع المتاحة في المنصة.

- عبر المنصة لا يوجد حد أدنى ولا أعلى للتبرع.

هل يشترط للتسجيل بأن يكون رقم الجوال سعوديا؟

منصة إحسان حاليا تقبل التسجيل برقم جوال سعودي فقط.