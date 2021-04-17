شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل | في 3 ساعات.. 148 مليونًا تبرعات لـ«العمل الخيري» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في أقل من 3 ساعات على انطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري بالمملكة عبر منصة إحسان، بلغت قيمة التبرعات أكثر من 148 مليون ريال.

وتهدف الحملة الوطنية للعمل الخيري التي ستتواصل طوال شهر رمضان المبارك، إلى التعريف بدور منصة (إحسان) في تعزيز قيم العمل الخيري لأفراد المجتمع، من خلال الحث والتشجيع على التبرع، وتفعيل الدور التكاملي لـ (سدايا) مع الجهات الحكومية المختلفة ومختلف القطاعات الحكومية، وتمكين القطاع غير الربحي وتوسيع أثره، وتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص والمساهمة في رفع مستوى الموثوقية والشفافية للعمل الخيري والتنموي.