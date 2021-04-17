موجز ”الخليج 365” للتكنولوجيا.. مفاجأة TCL والعمالقة يغازلون "بايدن"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.

طرحت شركة TCL الصينية للإلكترونيات مجموعة من اللقطات لهاتف جديد تستعد لطرحه، ستجمع خلاله ما بين خاصية الطي واللف عند استخدامه.

وجّه تحالف دولي في مجال حقوق الطفل رسالةً لرئيس فيسبوك مارك زوكربيرج لصرف النظر عن إطلاق نسخة من "أنستقرام" لمن هم دون الثالثة عشرة.

أعلنت كلّ من شركات "أبل" و"جوجل" و"فيسبوك" عن إجراءات تهدف إلى تعزيز جهودها لمكافحة التغيّر المناخي،

بعد نجاح تقنية معتمدة على السبانخ لإرسال بريد إلكتروني، يفكر علماء جدد في تحويل النباتات ذاتها إلى روبوتات.

دائما تأخذنا التكنولوجيا لما هو أبعد من حدود الخيال، هذه المرة طال التطور السماعات اللاسلكية في ظل منافسة قوية بين العديد من الشركات.

