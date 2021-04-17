الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-17

راشد الشمراني: على وزارة الثقافة دور هام في إعادة مأسسة الفن

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الفنان راشد الشمراني أن الدراما السعودية لا زالت “اجتهادات شخصية”، وعلى وزارة الثقافة اليوم دور هام في إعادة مأسسة الفن.

أزمة الدراما:

ورد الشمراني، خلال حواره إلى برنامج “الليوان” المذاع عبر روتانا خليجية، على سؤال بشأن “أين تكمن أزمة الدراما السعودية؟” بالقول: “لا أزمة، ورغم ظروفنا قادرون على صنع الدراما”.

وتابع الفنان أن مسلسل “طاش ماطاش”، لا زال مهيمنًا على الذائقة الكوميدية السعودية، وهذا دليل على أنه لم يتم منذ توقفه تقديم ما يجعل الناس يتخلصون منه، مضيفًا: “كلنا نقول إننا نعمل من أجل المشاهد، وبالأخير نناقش رأيه ونبرر وندافع!”.

الجمهور هو الفيصل:

وأضاف: “الجمهور هو الفيصل والحكم ويجب أن نسمع له إذا قال: ما نراه على الشاشة تهريج”، متابعًا: “البدو يقولون من عيّن شي يستاهله، وناصر القصبي من الناس الحريصين جدًّا على شغلهم، ويهتم بجميع تفاصيل أعماله، ولأن مسؤوليته مضاعفة؛ يأتي النجاح مضاعفًا، وكذلك تكون الإخفاقات مضاعفة”.



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