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شكرا لقرائتكم انطلاق فعاليات الحملة الوطنية للعمل الخيري إحسان في نجران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
انطلاق فعاليات الحملة الوطنية للعمل الخيري إحسان في نجران
بهدف تمكين القطاع غير الربحي وتوسيع أثره
متابعات الخليج 365 - واس
انطلقت في منطقة نجران أمس ، فعاليات الحملة الوطنية للعمل الخيري، على منصة “إحسان”، بحضور وكيل إمارة منطقة نجران حسن بن عبده العذيقي، وذلك في مجمع رويال سنتر.
آلية التبرع:
واطلع العذيقي على آلية التبرع عبر منصة إحسان ، مستمعاً إلى شرح مفصل عن الحملة قدمه المشرف على المنصة بالمنطقة عبدالهادي بن محمد بن قعوان ، ودور الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” في تطوير منصة “إحسان” والإشراف عليها ، بدعمٍ من القيادة الرشيدة – حفظها الله تعالى-.
وأشار إلى أن الحملة تهدف إلى التعريف بالمنصة وتفعيل دورها في تعزيز قيم العمل الخيري لأفراد المجتمع، وتوثيق وصول الإسهامات الخيرية إلى مستحقيها، وتفعيل الدور التكاملي لـ “سدايا” ، مع مختلف الجهات والقطاعات الحكومية و الخاصة ، وتمكين القطاع غير الربحي وتوسيع أثره، وتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص، والإسهام في رفع مستوى الموثوقية والشفافية للعمل الخيري والتنموي.
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