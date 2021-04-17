مجمع الفقه الإسلامي: يجوز أخذ لقاحات كورونا في نهار رمضان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-17

متابعات الخليج 365 - واس

أصدر مجمع الفقه الاسلامي الدولي بيانا أمس, بشأن حكم أخذ اللقاحات المتاحة ضد كوفيد-19 وبشأن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة المملكة المتعلقة بقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف خلال شهر رمضان الكريم.

لا تأثير على الصيام:

وأوضح البيان أنه يجوز أخذ اللقاحات المتاحة ضد كوفيد-19 في نهار شهر رمضان المبارك ولا تأثير لذلك على صيام الصائم أبدا، لأن الحقن الجلدية العلاجية أو العضلية غير المغذية لاتُعد من مفطرات الصوم أبدا اتفاقا, منوهاً أنه قد سبق أن أصدر المجمع في مؤتمره العاشر المنعقد في جدة عام 1997م قراره بشأن المفطرات في مجال التداوي.

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