السعودية اليوم / مجمع الفقه الإسلامي: يجوز أخذ اللقاحات المتاحة ضد كوفيد-19 في نهار شهر رمضان



جدة 05 رمضان 1442 هـ الموافق 17 أبريل 2021 م واس

أصدر مجمع الفقه الاسلامي الدولي بيانا أمس, بشأن حكم أخذ اللقاحات المتاحة ضد كوفيد-19 وبشأن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة المملكة المتعلقة بقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف خلال شهر رمضان الكريم.

وأوضح البيان أنه يجوز أخذ اللقاحات المتاحة ضد كوفيد-19 في نهار شهر رمضان المبارك ولا تأثير لذلك على صيام الصائم أبدا، لأن الحقن الجلدية العلاجية أو العضلية غير المغذية لاتُعد من مفطرات الصوم أبدا اتفاقا, منوهاً أنه قد سبق أن أصدر المجمع في مؤتمره العاشر المنعقد في جدة عام 1997م قراره بشأن المفطرات في مجال التداوي.

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