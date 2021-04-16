السعودية اليوم / تونس تسجل 2401 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 أبريل 2021 م واس

سجلت تونس خلال الـ 24 ساعة الماضية 2401 إصابة جديدة بفيروس

وأشار بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 281777، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9639.

// انتهى //

23:44ت م

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تونس 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 أبريل 2021 م واسسجلت تونس خلال الـ 24 ساعة الماضية 2401 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 86 وفاة.وأشار بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 281777، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9639.// انتهى //23:44ت م0160

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