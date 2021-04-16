

بيروت 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 أبريل 2021 م واس

كرّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري اليوم، الأستاذ فيصل العتيبي، بمناسبة انتهاء فترة عمله بسفارة المملكة العربية

وتمنّى السفير بخاري للأستاذ العتيبي مزيداً من التوفيق والنجاح في مسيرته العملية المقبلة.

من جهته، أعرب العتيبي عن شكره وتقديره لسفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان لما لقيه من دعم ورعاية خلال عمله.

// انتهى //

23:37ت م

0156



بيروت 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 أبريل 2021 م واسكرّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري اليوم، الأستاذ فيصل العتيبي، بمناسبة انتهاء فترة عمله بسفارة المملكة العربية السعودية في لبنان.وتمنّى السفير بخاري للأستاذ العتيبي مزيداً من التوفيق والنجاح في مسيرته العملية المقبلة.من جهته، أعرب العتيبي عن شكره وتقديره لسفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان لما لقيه من دعم ورعاية خلال عمله.// انتهى //23:37ت م0156

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان يكرم الموظف فيصل العتيبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.