السعودية اليوم / أمطار على مراكز محافظة تيماء



تبوك 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 أبريل 2021 م واس

هطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى غزيرة على مراكز محافظة تيماء، شملت مركز الحزم والكتيب والجهراء والعسافيه وضواحيها.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

23:29ت م

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