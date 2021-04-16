السعودية اليوم / الكويت تسجل 1406 إصابات جديدة بفيروس كورونا



الكويت 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 أبريل 2021 م واس

سجلت الكويت خلال الساعات الـ24 الماضية, 1406 إصابات جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 254472، فيما بلغت حصيلة الوفيات 1436.

// انتهى //

23:22ت م

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الكويت 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 أبريل 2021 م واسسجلت الكويت خلال الساعات الـ24 الماضية, 1406 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 8 حالات وفاة.وأشارت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 254472، فيما بلغت حصيلة الوفيات 1436.// انتهى //23:22ت م0152

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