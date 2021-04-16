شكرا لقرائتكم خبر عن «منشآت» تمنح جامعة جازان رخصة حاضنة الأعمال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصلت جامعة جازان ممثلة بمركز الابتكار وريادة الأعمال على رخصة حاضنة الأعمال من قبل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" بعد تحقيق الشروط التي تضمنت تقديم دراسة جدوى ووصف شامل لنشاط الحاضنة وخدماتها، وتحديد القطاعات المستهدفة، وكذلك سياسة الحاضنة في قبول المستفيدين وتخريجهم، والقدرة الاستيعابية لعدد المستفيدين واعتمادها.

وأوضح المشرف على مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة الدكتور يحيى فقيهي أن هذا الإنجاز سيمكن الجامعة من تعزيز البيئة الريادية واحتضان المشاريع الواعدة لطلبتها ومنسوبيها ومجتمعها ويسهم في التنمية الاقتصادية للمنطقة.

وأضاف أن الحاضنة هي كيان يهدف لدعم تأسيس ونمو المشاريع الريادية والناشئة من خلال توفير حزمة من الخدمات والموارد، كمساحات العمل والمكاتب المشتركة، وخدمات تطوير الأعمال، وخدمات استشارية وتوجيهية وتدريبية، وتقديم خدمات البحث والربط مع مصادر التمويل والاستثمار، وذلك في أقصر مدة زمنية ممكنة، كما سيتم توفير كافة سُبل الدعم لكل مشروع محتضن وربطه بالسوق إما عن طريق شركاء المركز أو عن طريق مستثمري المشاريع الصغيرة.