شكرا لقرائتكم خبر عن «آل الشيخ» يتبرع بمليون ريال لـ«العمل الخيري» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تبرع رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، بمبلغ مليون ريال للأعمال الخيرية وغير الربحية في منصة إحسان الوطنية للعمل الخيري.

وتهدف منصّة «إحسان» إلى تعزيز قيم العمل الإنساني لأفراد المجتمع من خلال التكامل مع الجهات الحكومية المختلفة وتعظيم نفعها، وتمكين القطاع غير الربحي وتوسيع أثره، وتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص والمساهمة في رفع مستوى الموثوقية والشفافية للعمل الخيري وغير الربحي.