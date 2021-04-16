ضبط 7 أشخاص في الشرقية خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-16

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت شرطة المنطقة الشرقية ضبط 7 أشخاص لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا.

مخالفة:

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد بن شار الشهري، بأنه، وبالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط (7) أشخاص بمدينة الدمام ومحافظة بقيق والأحساء والخبر، لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، ما يعد مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد – 19)، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

لائحة العقوبات:

ونصت لائحة الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة لا تزيد على (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على عامين، أو بهما معًا. وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة.

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