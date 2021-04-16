تركي آل الشيخ يتبرع بمليون ريال لـ الحملة الوطنية للعمل الخيري

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

تبرع رئيس هيئة الترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، بمبلغ مليون ريال لصالح الحملة الوطنية للعمل الخيري.

وأكد آل الشيخ أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يشرف على الأعمال الخيرية منذ أكثر من 60 عامًا.

وأضاف تركي آل الشيخ، في مداخلة إلى قناة الإخبارية، أن الملك سلمان كان مشرفًا على جمعيات خيرية لا تعد ولا تحصى، مضيفًا: “الواحد يتوه في بحر كرم وخير مولاي خادم الحرمين الشريفين”.

منصة إحسان:

وانطلقت اليوم الحملة الوطنية للعمل الخيري بالمملكة، على منصة (إحسان) التي قامت بتطويرها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بدعمٍ من القيادة الرشيدة، وبحضور ومشاركة أصحاب الفضيلة العلماء وكبار المسؤولين وعدد كبيرٍ من رجال الأعمال.

وتهدف الحملة الوطنية للعمل الخيري التي ستتواصل طوال شهر رمضان المبارك، إلى التعريف بدور منصة (إحسان) في تعزيز قيم العمل الخيري لأفراد المجتمع، من خلال الحث والتشجيع على التبرع، وتفعيل الدور التكاملي لـ (سدايا) مع الجهات الحكومية المختلفة ومختلف القطاعات الحكومية، وتمكين القطاع غير الربحي وتوسيع أثره، وتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص والمساهمة في رفع مستوى الموثوقية والشفافية للعمل الخيري والتنموي.

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