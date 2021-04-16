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شكرا لقرائتكم الملك سلمان يتلقى اتصالًا من رئيس العراق للتهنئة بشهر رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-16
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الملك سلمان يتلقى اتصالًا من رئيس العراق للتهنئة بشهر رمضان
بادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة بهذا المناسبة
متابعات الخليج 365 - واس
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفياً اليوم من فخامة الرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق ، هنأه خلاله بشهر رمضان المبارك.
وقد بادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة بهذا المناسبة، سائلاً الله سبحانه أن يُعيد هذا الشهر المبارك على البلدين والشعبين الشقيقين بالخير والبركات.
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