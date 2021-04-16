الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-16

منظمة التعاون الإسلامي: نقف مع السعودية في كل ما تتخذه لحماية أمنها

متابعات الخليج 365 - واس

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين اليوم، عن إدانته الشديدة لإطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخاً باليستياً بطريقة متعمدة، في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة، مشيداً بيقظة واحترافية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، التي تمكنت من اعتراضه وتدميره.

تضامن مع المملكة:

وجدد العثيمين في بيان له, تأكيد وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

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