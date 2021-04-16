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شكرا لقرائتكم منظمة التعاون الإسلامي: نقف مع السعودية في كل ما تتخذه لحماية أمنها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-16
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منظمة التعاون الإسلامي: نقف مع السعودية في كل ما تتخذه لحماية أمنها
أدانت بشدة محاولة استهداف المدنيين في جازان بصاروخ باليستي
متابعات الخليج 365 - واس
أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين اليوم، عن إدانته الشديدة لإطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخاً باليستياً بطريقة متعمدة، في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة، مشيداً بيقظة واحترافية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، التي تمكنت من اعتراضه وتدميره.
تضامن مع المملكة:
وجدد العثيمين في بيان له, تأكيد وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.
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