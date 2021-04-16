رئيس سدايا: لجنة شرعية عليا تشرف على التبرعات في منصة إحسان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد د. عبدالله بن شرف الغامدي، رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، أن هناك لجنة شرعية عليا تشرف على التبرعات في منصة إحسان.

تطوير العمل الخيري:

وأضاف الغامدي خلال إطلاق حملة إحسان لدعم العمل الخيري في المملكة، مساء اليوم الجمعة: أشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على حرصهما الدائم على تطوير العمل الخيري.

وتابع أن جميع التبرعات عبر “إحسان” تصل للأشخاص الأشد حاجة.

منصة إحسان:

وتنطلق اليوم الحملة الوطنية للعمل الخيري بالمملكة، على منصة (إحسان) التي قامت بتطويرها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بدعمٍ من القيادة الرشيدة، وبحضور ومشاركة أصحاب الفضيلة العلماء وكبار المسؤولين وعدد كبيرٍ من رجال الأعمال.

وتهدف الحملة الوطنية للعمل الخيري التي ستتواصل طوال شهر رمضان المبارك، إلى التعريف بدور منصة (إحسان) في تعزيز قيم العمل الخيري لأفراد المجتمع، من خلال الحث والتشجيع على التبرع، وتفعيل الدور التكاملي لـ (سدايا) مع الجهات الحكومية المختلفة ومختلف القطاعات الحكومية، وتمكين القطاع غير الربحي وتوسيع أثره، وتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص والمساهمة في رفع مستوى الموثوقية والشفافية للعمل الخيري والتنموي.

شارك الخبر