مفتي المملكة: منصة إحسان هدفها نشر ثقافة التبرع وتطوير العمل الخيري

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، أن الله تعالى أمر ذوي الثروة والغنى ببذل أموالهم لذوي الحاجة والفاقة.

منصة إحسان:

وأضاف سماحة المفتي خلال إطلاق حملة إحسان لدعم العمل الخيري في المملكة، أن منصة إحسان هدفها نشر ثقافة التبرع وتطوير العمل الخيري، مشددًا على أن الهيئات والجمعيات الخيرية كانت بحاجة إلى تنظيم وتنسيق.

وتابع أن المنصة توحد الجهود لتعزيز التعاون بين القطاعات في المجتمع.

وتنطلق اليوم الحملة الوطنية للعمل الخيري بالمملكة، على منصة (إحسان) التي قامت بتطويرها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بدعمٍ من القيادة الرشيدة، وبحضور ومشاركة أصحاب الفضيلة العلماء وكبار المسؤولين وعدد كبيرٍ من رجال الأعمال.

وتهدف الحملة الوطنية للعمل الخيري التي ستتواصل طوال شهر رمضان المبارك، إلى التعريف بدور منصة (إحسان) في تعزيز قيم العمل الخيري لأفراد المجتمع، من خلال الحث والتشجيع على التبرع، وتفعيل الدور التكاملي لـ (سدايا) مع الجهات الحكومية المختلفة ومختلف القطاعات الحكومية، وتمكين القطاع غير الربحي وتوسيع أثره، وتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص والمساهمة في رفع مستوى الموثوقية والشفافية للعمل الخيري والتنموي.

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