هل الإكثار من الماء في السحور يخفف العطش؟

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-16

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

نفت استشارية التغذية العلاجية الدكتورة إيمان محمد، صحة ما يتردد بأن الإكثار من تناول الماء في وقت السحور يخفف العطش نهارًا، فهذا الأمر لا يعد حلًّا لمواجهة العطش في رمضان؛ إذ إن الجسم يتخلص من الكميات الزائدة من السوائل.

الاعتدال في السوائل:

وقالت في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“: إن الإكثار من تناول الماء في فترة السحور يجعل الفرد يتردد إلى دورة المياه بكثرة لتفريغ المثانة؛ لأن الجسم يحتفظ بجزء من الماء ويتخلص من الباقي بعد أن يتم إجراء العمليات الحيوية في داخله، فالأفضل الاعتدال في تناول السوائل قبل السحور، فجسم الإنسان يحتاج إلى 3 لترات من المياه يوميًّا، ليعادل نسبة السوائل التي يفقدها في الصيام، وأي كمية تزيد عن ذلك لا يستفيد منها الجسم.

تجنب الأملاح والمخللات:

وأوضحت أنه يمكن تجنب العطش في نهار رمضان من خلال التقليل من تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من الأملاح، وتقليل تناول المخللات، والأطعمة التي تحتوي على البهارات الحارة، فهي تعمل على الزيادة من الشعور بالعطش، لما تحتويه من نسبة كبيرة من الصوديوم، وتجنب الإفراط في تناول الحلويات، خاصة في فترة السحور، حيث إنها تزيد الشعور بالعطش، وتناول الفواكه التي تحتوي على نسبة كبيرة من الألياف الغذائية ونسبة كبيرة من الماء الذي يعمل على ترطيب الجسم، وبالتالي تحمل العطش في رمضان.

مشروبات الكافيين:

ونصحت الدكتورة إيمان في ختام حديثها بتجنب تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل الشاي، والقهوة، والنسكافيه وغيرها بعد السحور؛ حيث إنها تفقد الجسم السوائل، والحرص على تناول الفواكه والخضار لدورهما في ترطيب الجسم، وإمداده بالطاقة، مع الحد من تناول المقليات والأطعمة الدهنية.

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