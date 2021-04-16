شكرا لقرائتكم خبر عن حريق كبير بأحد «المولات» شمال الرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اندلع مساء اليوم (الجمعة) حريق في أحد «المولات» شمال الرياض، وذلك عند الساعة الخامسة والنصف عصراً.

ووصلت فرق الدفاع المدني إلى الموقع سريعاً حيث عملت على إخلاء المتسوقين، في الوقت الذي باشرت الفرق عملية إطفاء الحريق الذي اندلع في قسم المطاعم في الدور الثاني، وقد تسببت طبيعة المواد المحترقة في تصاعد الأدخنة بكثافة عالية في الموقع.

وقد تم إخماد الحريق دون وقوع إصابات أو وفيات ولله الحمد.

وتواجدت الدوريات الأمنية والمرور والهلال الأحمر والجهات الصحية في مكان الحادث، ولاتزال التحقيقات قائمة لتحديد أسباب الحريق.