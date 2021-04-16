شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سلمان.. أعمال جليلة جنى ثمارها أبناء الوطن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - برز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان في المجالات الخيرية والنشاطات والمبادرات الاجتماعية المتعددة، حيث تأثر بعمل والده الملك سلمان بن عبدالعزيز في المجال غير الربحي والمجالات الخيرية المختلفة.

وأسس ولي العهد مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الخيرية «مسك الخيرية» التي يرأس مجلس إدارتها، والهادفة إلى دعم تطوير المشاريع الناشئة والتشجيع على الإبداع في المجتمع السعودي، من خلال تمكين الشباب السعودي وتطويرهم، وتعزيز تقدمهم في ميادين العمل والثقافة والأدب والقطاعات الاجتماعية والتقنية.

وساهم الأمير محمد بن سلمان بشكل كبير في المبادرات الخيرية حتى جنى ثمارها أبناء الوطن في مختلف مناطق المملكة، يأتي في مقدمتها برنامج سند محمد بن سلمان، الذي يهدف إلى تقديم الدعم المادي لشرائح مختلفة من المجتمع السعودي وفق آليات مدروسة ومنظمة، ومنها «سند الزواج» الذي يقدم الدعم للمتزوحين حديثا لتخفيف أعباء الزواج، حيث وصل عدد المستفيدين حتى الآن إلى أكثر من 26 ألف مستفيد بمبالغ تجاوزت 520 مليون ريال.

وكذلك مشروع محمد بن سلمان الخيري، والذي دعم فيه 70 جمعية بمبلغ 100 مليون ريال، بلغ عدد المستفيدين 103 آلاف شخص في كافة مناطق المملكة في 2016-2017، ولم يغفل ولي العهد عن تطوير المساجد التاريخية من خلال مشروع محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية، حيث وجه بترميم 130 مسجدا على 3 مراحل، انتهت المرحلة الأولى بمبلغ أكثر من 50 مليون ريال لمساجد تصل أعمارها إلى 60 عاما، وكذلك دعم وترميم 56 مبنى من المباني الآيلة للسقوط في جدة التاريخية بمبلغ 50 مليون ريال كمرحلة أولى، والتي تحمل عناصر معمارية أثرية لجدة التاريخية، مساهمة في مساندة المشاريع التي من شأنها المحافظة على المكتسبات التاريخية والحضارية للمملكة.

ودعم ولي العهد حملات إطلاق السجناء بمبلغ 20 مليون ريال في عام 2017، ضمن حملة إطلاق السجناء في رمضان، وبلغ إجمالي المطلق سراحهم 1414 سجينا في كافة مناطق المملكة.

ولولي العهد مساهمات خيرية مختلفة، منها رئاسة مجلس إدارة مركز الملك سلمان للشباب، والذي أُسس بمبادرة من الملك سلمان بن عبدالعزيز من أجل تعزيز جهود المملكة في دعم الشباب وتحقيق طموحاتهم، ورئيس مجلس إدارة مدارس الرياض (مدارس غير ربحية)، ونائب رئيس جمعية الملك سلمان للإسكان الخيري والمشرف على اللجنة التنفيذية، وعضو مجلس أمناء مؤسسة ابن باز الخيرية، وعضو المجلس التنسيقي الأعلى للجمعيات الخيرية بمنطقة الرياض، وكذلك عضو مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض وعضو مجلس إدارة جمعية البر بمنطقة الرياض، والرئيس الفخري للجمعية السعودية للإدارة، وعضو فخري للجمعية الوطنية الخيرية للوقاية من المخدرات، ورئيس مجلس الأعضاء الفخريين لجمعية الأيادي الحرفية، أحد مؤسسي جمعية ابن باز الخيرية لتيسير الزواج ورعاية الأسرة.