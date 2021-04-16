شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. مشروعات طاقة شمسية مرتقبة ستخفض فواتير الكهرباء بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استعرض الإعلامي، أحمد الشقيري، مشروعات الطاقة الشمسية بالمملكة، ومنها مشروع محطة سكاكا التي تُغذي 80% في منطقة الجوف.

وأضاف، خلال برنامجه "سين" المذاع على قناة mbc، أن هناك مشروعات أخرى سيتم تنفيذها خلال العامين القادمين، منها مشروع في رابغ الذي سيوفر طاقة لنحو 31 ألف وحدة سكنية، ومشروع آخر سيوفر طاقة من الشمس لـ 31 ألف وحدة سكنية.

ونوه بمشروعات تدوير مخلفات الأجهزة الكهربائية، ومنها ما تقوم به شركة تدوير البيئة الأهلية، التي تحول أجهزة الهاتف والحاسبات ومختلف الأجهزة الكهربائية إلى سبائك من الذهب، والألمونيوم، والنحاس.