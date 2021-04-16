فيديو للأسد الذي افترس صاحبه في الرياض بعد قتله

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نُشر على مواقع التواصل مقطع فيديو للأسد الذي افترس صاحبه في حي السلي بالرياض، بعد قتله بإطلاق النار عليه.
وظهر بالفيديو أحد الأشخاص يفتح فم الأسد بعد تأكده من وفاته ويوثق أنيابه، فيما شبهها آخر معه بالحديد.
وكانت الحادثة قد حظيت بتفاعل كبير في “تويتر” من خلال وسم “أسد يقتل شاب”، حيث طالب الكثير من المغردين بمنع تربية الحيوانات المفترسة.
Source akhbaar24.argaam
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