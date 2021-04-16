بالفيديو.. شاب سعودي يروي قصته مع آخر سيجارة: لن أعود إلى التدخين ثانية

عرضت وزارة الصحة، قصة لإقلاع شاب عن التدخين؛ حيث تحدث عن تسبُب هذه العادة غير المحمودة في حرمانه من الاستمتاع بحياته الطبيعية.

وعبر مبادرة "عش بصحة" عرضت الوزارة، قصة عبدالله مع الإقلاع عن التدخين، الذي تحدث قائلًا: أول ستة أيام كانت صعبة، وكذلك أخر ستة شهور.. بدأت التدخين في عمر الـ19 عامًا تقريبًا، وظللت مدخنًا لمدة 13 سنة، وقد حُرمت طوال هذه الفترة من أشياء كثيرة، في مقدمتها أنك تحاول تقليص الوقت المخصص لوالديك وزوجتك وأولادك، وذلك لأنك تتوجه للتدخين.

وأضاف: كثرة إلحاح الوالدة والزوجة كانت من أهم الأسباب التي دفعتني للإقلاع عن التدخين، وقد أشار عليّ بعض الأصدقاء بالتوجه إلى عيادات مكافحة التدخين، وهناك صرفوا لي ملصقات نيكوتين، وفي أول يوم تركت التدخين أعلنت ذلك للأهل والأقارب حتى أضع نفسي في حرج حال الرجوع مرة أخرى.

وأضاف: بعد الإقلاع، شعرت بتحسن واضح في (الصحة العامة، التنفس، التذوق، الشهية، النوم الهنيء، الثقة بالنفس، تحسن العلاقات الاجتماعية.. إلى آخر هذه الأمور).

وتحدث عبدالله عن موقف تأكد من خلاله أنه لن يعود إلى التدخين مرة ثانية، قائلًا: كنت عصبيًّا جدًا، وخرجت من البيت إلى أقرب محطة، وحصلت على علبة دخان وطلعت، وقبل الوصول إلى السيارة راجعت نفسي، فوجدتني أعود إلى المحطة لأعيد علبة الدخان ثانية.

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يسرق سيجارة ثم يهرب خلف الخيمة ليدخّن نصفها!

شاهد عبدالرحمن وهو يروي لنا حكايته..

⁦@qassimhealth⁩



⁧#صم_بصحة⁩ pic.twitter.com/gJsjHXu1YO — عش بصحة (@LiveWellMOH) April 16, 2021

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