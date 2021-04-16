إحباط تهريب 66 كيلوجرامًا مشغولات ذهبية كانت مخبأة بجيوب رداء الإبل

نجحت الهيئة العامة للجمارك السعودية، في إحباط تهريب مشغولات ذهبية بلغ وزنها 66 كيلوجرامًا، عُثر عليها مخبأة بطريقة احترافية داخل جيوب رداء الإبل.

وقالت «الجمارك»، في بيان لها: في أحد المنافذ البرية، تم إحباط محاولة تهريب 66 كيلوجرامًا من المشغولات الذهبية، كانت مخبأة في جيوب رداء الإبل، وقد تم اكتشافها بواسطة الأشعة.

وناشدت "الجمارك" الجميع المساهمة في حماية الوطن من خلال الإبلاغ عن أي عمليات تهريب على الرقم "1910".

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