بالفيديو.. رئيس «أرامكو» الأسبق يروي كيف تغيرت حياته العملية بجملة واحدة

كشف الرئيس السابق لشركة أرامكو عبدالله جمعة، عن جملة لم تفارق مخيلته حتى اليوم، وكانت سببًا في التقدم العملي الذي وصل إليه.

وخلال مشاركته مع برنامج "اللقاء من الصفر"، على فضائية "إم بي سي 1"، قال جمعة: في الأول من أبريل عام 1968، تخرجت في الجامعة الأمريكية ببيروت، وحصلت على بكالوريوس العلوم السياسية، وقدمت أوراقي للعمل بشركة "أرامكو"، ووقتها كانت تعاني من الركود ولم يكن بها توظيف، لكنني كنت محظوظًا وتم قبول طلبي، حيث عملت بقسم الترجمة في إدارة الشئون الحكومية.

وأضاف جمعة: لم أمكث طويلًا في تلك الإدارة؛ حيث تنقلت كثيرًا، ولأنني كنت نشيطًا في النشر، فقد أثرت انتباه مدير العلاقات العامة فيصل البسام، الذي عينني مديرًا لقسم النشر، ولم يمر وقت طويل حتى أصبحت مديرًا للعلاقات العامة بعد ترقية الأخ فيصل؛ ليكون أول نائب رئيس سعودي لشركة أرامكو.

وتابع جمعة: التحقت بالشركة السعودية الموحدة للكهرباء "سكيكو"، وأصبحت عضوا منتدبًا فرئيسًا للشركة، بعدها طلبت "أرامكو" بعودتي مرة أخرى، فذهبت لأستشير رئيس "أرامكو" آنذاك جون كلبرر، فقال لي هل تريد أن تكون سمكة كبيرة في حوض كبير أم سمكة كبيرة في حوض صغير؟ فضحكت وقلت: سآتي من الحوض الصغير إلى الحوض الكبير.

"السمكة الكبيرة في الحوض الكبير"..



جملة رئيس أرامكو السابق جون كلبرر نصح بها #عبدالله_جمعة فلم تفارق مخيلته حتى اليوم



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