«الحياة الفطرية» يعقب على هجوم أسد على مواطن يقتنيه ويدعو لتسليم المفترسات

عبر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، عن بالغ أسفه للحادث المفجع الذي وقع يوم أمس والمتمثل في هجوم أسد على المواطن الذي يقتنيه مما أدى إلى وفاته.

وأكد المركز أن تربية واقتناء المفترسات بشكل عام، أمر مخالف لنظام البيئة واللائحة التنفيذية للاتجار في الكائنات الفطرية، ومنتجاتها ومشتقاتها، مشيرًا إلى أن تربية المفترسات داخل المنازل والنطاق العمراني، يعد أمرا ذا درجة عالية من الخطورة من الناحية الأمنية.

وأكد أن استيراد المفترسات الشخصية أو التجارية ممنوع بموجب أمر سامي كريم ولم يسبق للمركز أن أصدر تراخيص لاستبراد المفترسات لهذه الأغراض.

ودعا المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، مقتنيي المفترسات إلى ضرورة التواصل مع المركز لتسليم ما لديهم من مفترسات لمعالجة أوضاعها بأفضل طريقة ممكنة لكيلا يدخلوا ضمن طائلة المحاسبة القانونية، بعد نفاذ فترة تصحيح الأوضاع الخاصة بنظام البيئة.

كما يحث المركز المواطنين والمقيمين على ضرورة تقديم البلاغات اللازمة في حالة توفر أي معلومات لديهم عن تربية مفترسات داخل النطاق العمراني.