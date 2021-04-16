على خلفية مقتل مواطن.. الحياة الفطرية: اقتناء الحيوانات المفترسة مخالف

أوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية على خلفية حادثة هجوم أسد على المواطن الذي يقتنيه مما أدى إلى وفاته، أن تربية واقتناء المفترسات بشكل عام أمر مخالف لنظام البيئة واللائحة التنفيذية للإتجار في الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها، وأن تربيتها داخل المنازل والنطاق العمراني يعتبر أمرا ذا درجة عالية من الخطورة من الناحية الأمنية، كما أن استيراد المفترسات للأغراض الشخصية أو التجارية ممنوع بموجب أمر سام كريم، ولم يسبق للمركز أن قام بإصدار تراخيص لاستيراد المفترسات لهذه الأغراض.

ويدعو المركز كافة مقتني المفترسات إلى ضرورة التواصل مع المركز لتسليم ما لديهم من مفترسات لمعالجة أوضاعها بأفضل طريقة ممكنة، لكي لا يدخلوا ضمن طائلة المحاسبة القانونية بعد نفاد فترة تصحيح الأوضاع الخاصة بنظام البيئة، كما يحث المركز كافة المواطنين والمقيمين على ضرورة تقديم البلاغات اللازمة في حال توفر أي معلومات لديهم عن تربية مفترسات داخل النطاق العمراني، وذلك من خلال الاتصال على رقمي الطوارئ (999 ) في جميع مناطق المملكة و رقم الطوارئ (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.