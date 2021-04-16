على خلفية مقتل مواطن.. الحياة الفطرية: اقتناء الحيوانات المفترسة مخالف

ويدعو المركز كافة مقتني المفترسات إلى ضرورة التواصل مع المركز لتسليم ما لديهم من مفترسات لمعالجة أوضاعها بأفضل طريقة ممكنة، لكي لا يدخلوا ضمن طائلة المحاسبة القانونية بعد نفاد فترة تصحيح الأوضاع الخاصة بنظام البيئة، كما يحث المركز كافة المواطنين والمقيمين على ضرورة تقديم البلاغات اللازمة في حال توفر أي معلومات لديهم عن تربية مفترسات داخل النطاق العمراني، وذلك من خلال الاتصال على رقمي الطوارئ (999 ) في جميع مناطق المملكة و رقم الطوارئ (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.
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