السعودية اليوم / فرنسا تسجل 36,442 إصابة، و309 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد



باريس 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 أبريل 2021 م واس

سجلت فرنسا خلال الساعات الـ24 الماضية 36,442 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت بيانات الوكالة الوطنية للصحة الفرنسية اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 5,224,321، فيما بلغ مجموع الوفَيات 100,433.

// انتهى //

22:40ت م

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باريس 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 أبريل 2021 م واسسجلت فرنسا خلال الساعات الـ24 الماضية 36,442 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، و 309 حالات وفاة.وأشارت بيانات الوكالة الوطنية للصحة الفرنسية اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 5,224,321، فيما بلغ مجموع الوفَيات 100,433.// انتهى //22:40ت م0147

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