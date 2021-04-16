السعودية اليوم / لبنان تسجل 2008 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد



بيروت 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 أبريل 2021 م واس

سجّلت لبنان خلال الـ 24 ساعة الماضية, 2008 إصابات جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة العامة اللبنانية في بيان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء بلغ 420123، فيما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 6854.

// انتهى //

21:56ت م

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بيروت 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 أبريل 2021 م واسسجّلت لبنان خلال الـ 24 ساعة الماضية, 2008 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و45 حالة وفاة ليرتفع عدد الإصابات إلى 506808.وأشارت وزارة الصحة العامة اللبنانية في بيان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء بلغ 420123، فيما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 6854.// انتهى //21:56ت م0139

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