السعودية اليوم / الجزائر تسجل 181 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 أبريل 2021 م واس

سجلت الجزائر181 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية إلى أن إجمالي الوفيات بلغ 3148 , فيما وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 83169.

// انتهى //

21:06ت م

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الجزائر 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 أبريل 2021 م واسسجلت الجزائر181 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 4 حالات وفاة ,خلال الـ 24 ساعة الماضية ، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 119323.وأشارت وزارة الصحة الجزائرية إلى أن إجمالي الوفيات بلغ 3148 , فيما وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 83169.// انتهى //21:06ت م0126

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