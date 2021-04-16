شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل| انطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري عبر «إحسان» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت الحملة الوطنية للعمل الخيري بالمملكة عبر منصة إحسان، بحضور ومشاركة أصحاب الفضيلة العلماء وكبار المسؤولين وعدد من رجال الأعمال.

وتهدف الحملة الوطنية للعمل الخيري التي ستتواصل طوال شهر رمضان المبارك، إلى التعريف بدور منصة (إحسان) في تعزيز قيم العمل الخيري لأفراد المجتمع، من خلال الحث والتشجيع على التبرع، وتفعيل الدور التكاملي لـ (سدايا) مع الجهات الحكومية المختلفة ومختلف القطاعات الحكومية، وتمكين القطاع غير الربحي وتوسيع أثره، وتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص والمساهمة في رفع مستوى الموثوقية والشفافية للعمل الخيري والتنموي.