الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المرور السعودي أن رخصة القيادة الرقمية تمكن صاحبها من تحميل بيانات رخصة القيادة على الهواتف الذكية عبر تطبيق أبشر أفراد، وإبرازها لرجل المرور في حال عدم حمل أصل الرخصة.

ونشر المرور عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، مقطع فيديو يبين خطوات تفعيل رخصة القيادة الرقمية.

وأطلقت وزارة الداخلية، ممثلة بالأمن العام- الإدارة العامة للمرور، النسخة الإلكترونية من رخصة القيادة الرقمية، وذلك عبر تطبيق وزارة الداخلية الإلكتروني “أبشر أفراد” وتطبيق “توكلنا”.

رخصة القيادة الرقمية:

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة المرو ر، أن النسخة الرقمية من رخصة القيادة، والتي تم تطويرها بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ممثلة بمركز المعلومات الوطني، معتمدة لدى الجهات الأمنية، وفي كافة الإجراءات التي تقتضي إبرازها، كما أنها تتضمن رمز الاستجابة السريعة المتغير (QR Code)، ويمكن الاحتفاظ بنسخة منها على الجهاز الذكي واستخدامها دون الحاجة للاتصال بالإنترنت.

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