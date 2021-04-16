اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه جازان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-16

متابعات الخليج 365 - جازان

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه الأعيان المدنية والمدنيين في جازان.

استهداف المدنيين:

وأكد التحالف أن محاولات الميليشيا العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، وأن هذه المحاولات العدائية يتم صدها وإحباطها.

وأضاف أنه يتم اتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

شارك الخبر