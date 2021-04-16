شقف أفضل حل لمواجهة الأطفال الرافضين للفواكه

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-16

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

يرفض الكثير من الأطفال تناول الفواكه؛ بحجة عدم رغبتهم وحبهم لها، وما يزيد من المشكلة أكثر أن ربات البيوت لا يهتممن في هذا الجانب ويتركون الأطفال على رغبتهم، وهو ما ينعكس على صحتهم سلبًا في عدم حصولهم على الفيتامينات والألياف والمعادن الضرورية لأجسادهم، فكيف يمكن مواجهة هذا الأمر؟

مضادات أكسدة وأملاح:

وقالت استشارية التغذية الدكتورة نظمية مبارك: إنه للأسف الكثير من الأمهات يهملن إعطاء أطفالهن الفواكه رغم إدراكهن بأهميتها للجسم، فهذه الفواكه تزود الجسم بعناصر مهمة، وتعتبر من أهم المصادر الغذائية المفيدة؛ لاحتوائها على أملاح معدنية وفيتامينات ومضادات أكسدة وبروتينات وكربوهيدرات وسعرات حرارية ضرورية لدعم عملية النمو وبناء خلايا الجسم وتقوية العضلات، مبينة أنه توجد أصناف عديدة ومتنوعة من الفواكه اللذيذة التي يمكن تناولها يوميًّا وبشكل متوازن ومنها (العنب، التفاح، البرتقال، الموز، الفراولة، المشمش) وغيرها من الأصناف التي تساهم بتزويد وتلبية حاجات الجسم اليومية من الطاقة ومنحه الصحة والنشاط وحمايته من الإجهاد ومحاربة المرض.

الشقف بالعسل والآيس كريم:

وأضافت في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“، أن أفضل حل لمواجهة مشكلة عدم تناول الأطفال للفواكه هو إعدادها على هيئة شقف وإضافة قليل من الكريمة أو العسل إذا كان التقديم في وقت الإفطار، أما إذا كان التقديم في وقت لاحق بعد الإفطار فيمكن إضافة قليل من الآيس كريم، فالأطفال يحتاجون إلى بعض الإغراءات في أطعمتهم حتى يتناولوه، فالهدف هو حصولهم على جميع عناصر الفواكه التي يحتاجها الجسم، بجانب المحافظة على تلطيف درجة حرارة الجسم.

تقي من الأمراض:

وبينت أن فوائد تناول الفواكه لا يمكن حصرها فهي تعمل كخط الدفاع الأول في الوقاية من الأمراض من خلال الحد من التعرض لبعض الأمراض إذ تعمل على تخفيض مستويات الدهون والكوليسترول الضار بالجسم، ومعالجة مشاكل الهضم والإمساك والقولون، كما تساعد في تقوية الدم ومحاربة فقر الدم وتقوية جهاز المناعة بالجسم وحمايته من الفيروسات والأمراض المزمنة والخطيرة، وتمنع الإصابة بمرض السكري وتقي من أمراض القلب والأوعية الدموية وتصلب الشرايين، وتحارب الفيروسات المسبّبة وتقي من أمراض البرد والرشح والإنفلونزا، وكذلك تحمي من خطر ارتفاع ضغط الدم، وتقوي العظام والعضلات وتخلص من الآلام المفاصل والروماتيزم.

تضم أهم الفيتامينات:

وتابعت نظمية مبارك أن الفواكه تشتمل على أهم الفيتامينات التي يحتاجها الجسم، فمثلًا نجد أن الجوافة والمانجا يحتويان على فيتامين (A) وفيتامين (C)، ويحتوي التفاح على فيتامين (C) وفيتامين (B)، فيما تحتوي فواكه الكرز، الليمون، الكيوي على فيتامين (C)، كما تعتبر فاكهة الفراولة والمشمش والموز غنية بالفسفور والبوتاسيوم والحديد والكالسيوم وعلى فيتامين (A) وفيتامين (B) و(G)، بينما يوجد في التين الكثير من الألياف ويحتوي العنب على الجلوكوز وفيتامين (C)، ويعد البرتقال غنيًّا بفيتامين (C) والألياف.

جدير بالذكر أن شقف الفواكه أو الكوكتيل هو عبارة عن مزيج من نكهات مختلفة لفواكه طازجة مع إضافة نكهات أخرى كالآيس كريم، والفانيلا والشوكولاتة، كما يعتبر من العصائر الطازجة والمغذّية والمنعشة في الوقت نفسه والتي يكثر تناولها في فصل الصيف لتلطيف درجة حرارة الجسم، وسنعرض في هذا المقال عدّة طرق مختلفة لتحضيره.

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