الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-16

روسيا تحظر دخول مديري إف بي آي والاستخبارات الأمريكية إلى أراضيها

متابعات الخليج 365 - متابعة

حظرت روسيا دخول مديري “إف بي آي” وجهاز الاستخبارات الوطنية الأمريكية إلى أراضيها.

مغادرة البلاد:

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرجى لافروف، قد أكد اليوم الجمعة، أن روسيا ستطلب من عشرة دبلوماسيين أمريكيين مغادرة البلاد.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب مباحثاته مع نظيره الصربي، بحسب “سبوتنيك”: “تم إدراج عشرة دبلوماسيين في القائمة، التي تسلمناها مع طلب بمغادرتهم. سنرد على هذا الإجراء بالمثل. سنطلب من عشرة دبلوماسيين أمريكيين مغادرة بلادنا”.

وأضاف وزير الخارجية: “توجد في معاهدة الأجواء المفتوحة، وثيقة متعددة الأطراف، مصيرها الآن أصبح على المحك، لقد انسحب منها الأمريكيون”.

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