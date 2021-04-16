شكرا لقرائتكم خبر عن مساهمات ولي العهد الخيرية والاجتماعية.. إنسانية بلا حدود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - تأثر بوالده خادم الحرمين وأسس "مسك الخيرية" لدعم المشاريع الناشئة

- 26 ألف مستفيد من برنامج "سند" بمبالغ تتجاوز 520 مليون ريال

- مشروع محمد بن سلمان الخيري دعم 70 جمعية بمبلغ 100 مليون ريال

- مشروع "المساجد التاريخية" يخطط لترميم 130 مسجدا على 3 ثلاث مراحل

- دعم ترميم 56 مبنى في جدة التاريخية و 56 مبنى آيل للسقوط بـ 50 مليون ريال كمرحلة أولى

- دعم إطلاق السجناء بمبلغ 20 مليون ريال في 2017م وإجمالي الذين ساهم سموه في إخراجهم 1414 سجينا

تتعدد مساهمات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع في الجانب الخيري وتتنوع نشاطات سموه اة ومبادراته الاجتماعية .

وقد تأثر سموه بعمل والده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في المجال غير الربحي، وأسس سموه مؤسسة خيرية تحمل اسمه وهي مؤسسة محمد بن سلمان بن عبد العزيز الخيرية "مسك الخيرية" التي يرأس مجلس إدارتها، والهادفة إلى دعم تطوير المشاريع الناشئة والتشجيع على الإبداع في المجتمع السعودي، من خلال تمكين الشباب السعودي وتطويرهم، وتعزيز تقدمهم في ميادين العمل والثقافة والأدب والقطاعات الاجتماعية والتقنية.

ومن المبادرات الخيرية للأمير محمد بن سلمان ، برنامج سند محمد بن سلمان ، الذي يهدف إلى إلى تقديم الدعم المادي لشرائح مختلفة من المجتمع السعودية وفق آليات مدروسة ومنظمة، ومنها سند الزواجد الذي يقدم الدعم للمتزوحين حديثا لتخفيف أعباء الزواج ، ووصل عدد المستفيدين حتى الآن إلى أكثر من 26 ألف مستفيد بمبالغ تجاوز 520 مليون ريال.

ومشروع محمد بن سلمان الخيري، والذي دعمت فيه 70 جمعية بمبلغ 100 مليون ريال، وعدد مستفدين 103 الآف شخص، في كافة مناطق المملكة، في 2016-2017م ، ومشروع محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية، والتي وجه سمو ولي العهد بترميم 130 مسجد على ثلاث مراحل، وأنتهت المرحلة الأولى بمبلغ أكثر من 50 مليون ريال لمساجد تترواح أعمارها بين 1432 و 60 عاما.

وأيضا دعم ترميم 56 مبنى في جدة التاريخية ، ودعم مشروع ترميم 56 مبنى من المباني الآلية للسقوط بمبلغ 50 مليون ريال ، كمرحلة أولى، والتي تحمل عناصر معمارية ثرية لجدة التاخرية، مسامهمة في مساندة المشاريع التي من شأنها المحافظة على المكتسبات التاريخية والحضارية للمملكة.

كما دعم سموه إطلاق السجناء بمبلغ 20 مليون ريال في عام 2017م م ، ضمن حملة إطلاق السجناء في رمضان، حيث بلغ عدد إجمالي الذين ساهم سموه في إخراجهم 1414 سجين في كافة مناطق المملكة.

كما كان لسموه مساهمات خيرية سابقة منها ، رئاسة سموه لمجلس إدارة مركز الملك سلمان للشباب، والذي أُسسّ بمبادرة من الملك سلمان بن عبد العزيز من أجل تعزيز جهود المملكة في دعم الشباب وتحقيق طموحاتهم، و مجلس إدارة مدارس الرياض (مدارس غير ربحية) ، ونائب الرئيس لجمعية الملك سلمان للإسكان الخيري والمشرف على اللجنة التنفيذية

وكان سموه أيضا عضو مجلس أمناء مؤسسة ابن باز الخيرية ، وعضو المجلس التنسيقي الأعلى للجمعيات الخيرية بمنطقة الرياض، عضو مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض ، وعضو مجلس إدارة جمعية البر بمنطقة الرياض ، والرئيس الفخري للجمعية السعودية للإدارة ، وعضو فخري للجمعية الوطنية الخيرية للوقاية من المخدرات ، ورئيس مجلس الأعضاء الفخريين لجمعية الأيادي الحرفية ، وكان سموه أحد مؤسسي جمعية ابن باز الخيرية لتيسير الزواج ورعاية الأسرة.